Rifiuti, isole ecologiche itineranti a Latina: il calendario degli appuntamenti di giugno

Farà tappa nella zona del centro commerciale Morbella questo weekend l’appuntamento settimanale con le isole ecologiche itineranti a Latina . Ogni sabato, infatti, Abc, in una diversa zona della città mette a disposizione un centro di raccolta in cui gli utenti possono conferire gratuitamente i rifiuti ingombranti, gli sfalci e gli abiti usati.

L’appuntamento di sabato 4 giugno è nella zona Latina Ovest presso largo W. Tobagi (fronte Via Nallo Alemanni). L’orario per la consegna dei rifiuti è dalle 8 alle 17. I rifiuti ammessi nelle isole ecologiche itineranti sono: frigoriferi, condizionatori, scaldabagni, caldaie, lavatrici, piccoli elettrodomestici, rottami ferrosi, pneumatici, tv e monitor, personal computer, stampanti, telefoni, materassi, legno, mobili, arredi, sanitari e rubinetterie, olii vegetali.

Questi sono invece gli appuntamenti per i prossimi fine settimana di giugno:

- sabato 11 giugno: quartiere Nascosa (ex Q5) - Largo A. Casella

- sabato 18 giugno: quartiere Campo Boario (adiacente piazza E. Berlinguer)

- sabato 25 giugno: Latina Ovest - Via Po (fronte istituto comprensivo Emma Castelnuovo). isole ecol