Rifiuti, Legambiente in visita all’impianto di biodigestione anaerobica di Pontinia

C’è stata questa mattina la visita da parte di Legambinete all’impianto di biodigestione anaerobica di Pontinia per l’apertura della settima edizione dell’Ecoforum del Lazio. La visita all’impianto pontino, inaugurato la scorsa primavera e oggi a pieno regime, ha visto la partecipazione di membri di tutti i circoli locali dell’associazione e di quelli provenienti dai circoli della Capitale.

“L’impianto, che gestisce 35mila tonnellate all’anno di organico da rifiuti differenziati, trasformandolo in biometano e ammendante, è stato aperto per l’occasione da Easy Energia Ambiente srl con i quali tecnici - spiegano da Legambiente - e i cittadini hanno potuto visionare tutte le parti dell’impianto”. All’appuntamento erano presenti tra gli altri, Paolo RInaldi amministratore delegato Easy Energia Ambiente, i rappresentanti dei circoli di Latina, Sezze, Frosinone, “Luigi Di Biasio” di Monte San Biagio e Fondi, Sud Pontino di Minturno, “Si può Fare” e “Le Perseidi” di Roma.

“Nel Lazio servono impianti di biodigestione anaerobica come questo, per gestire almeno un milione di tonnellate all’anno di rifiuti organici, impianti diffusi sui territori e con i quali trasformare in risorsa e materia la porzione più pesante della raccolta differenziata - dichiara Roberto Scacchi presidente di Legambiente Lazio -. Se nella nostra regione continuiamo a produrre circa tre milioni di tonnellate di rifiuti, la frazione organica, a buon esito della raccolta differenziata, sarà infatti un terzo del totale: di impianti come quello visitato oggi, ce ne vogliono tanti, così da liberarci da discariche o idee di mega inceneritori. Questa è l’economia circolare che si fa concretezza e che vogliamo valorizzare al meglio, così come tutte le buone pratiche che racconteremo domani nel nostro appuntamento regionale sulla corretta gestione dei rifiuti”.

Nella giornata di domani, 14 dicembre, poi si svolgerà a Roma, presso la Casa dei Cavalieri di Rodi la settima edizione dell’Ecoforum del Lazio con il contributo della Regione e di tanti partner e alla presenza di decine e decine di amministratori provenienti dai più virtuosi dei Comuni del Lazio.