Raccolta porta a porta esteso ad altre 9mila utenze: quali sono le nuove zone interessate

Si estende ulteriormente il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti porta a porta nel territorio di Latina e per informare i cittadini delle nuove zone interessate Abc torna ad organizzare degli incontri.

Dal prossimo 7 novembre, infatti, il nuovo servizio sarà esteso ad altre 9mila utenze circa, che vanno ad aggiungersi alle oltre 30mila già servite dal nuovo metodo; le aree interessate sono Lido di Latina, Litoranea, Borgo Sabotino, Borgo Grappa, Piccarello, Latina Nord (Chiesuola e Borgo Carso). Come già accaduto per gli step precedenti, l’Azienda ha quindi deciso di organizzare degli incontri per fornire informazioni e rispondere alle domande dei cittadini. Gli appuntamenti, entrambi alle 18, sono per mercoledì 26 ottobre presso le sale della parrocchia Sacro Cuore di Gesù di Borgo Sabotino e venerdì 28 ottobre presso la tensostruttura della parrocchia Maria Immacolata di Borgo Carso.

Prosegue, nel frattempo, la distribuzione a domicilio del kit di attrezzature da parte del personale specializzato: “gli utenti che non si trovano a casa al momento della consegna - spiegano da Abc -, riceveranno un avviso con il numero 06/32092110 e l’indirizzo e-mail servizioabclatina@sedensrl.it da contattare per fissare un nuovo appuntamento. Per chi invece vuole ritirare direttamente le attrezzature, è operativo il front office ABC in via dei Monte Lepini 44/46, dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,45”.

Per i rifiuti ingombranti, oltre ai centri di raccolta fissi di via Bassianese e di via Massaro e alle isole ecologiche itineranti, dal prossimo 7 novembre sarà operativo il Centro di Raccolta di Chiesuola dal lunedì al sabato dalle ore 9,00 alle 13,00 e dalle ore 14,00 alle 16,00. Per informazioni: www.abclatina.it