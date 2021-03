Rifiuti, il 15 marzo al via il servizio di porta a porta a Latina: tutte le informazioni

Parte lunedì 15 marzo il servizio di raccolta differenziata “porta a porta” in alcune zone di Latina; servizio che vedrà anche la graduale rimozione dei cassonetti stradali e dei vecchi carrellati attualmente in uso nelle aree rurali.

In queste settimane sono state 420 le compostiere consegnate ed è stato registrato un grande successo per l’app Junker, scaricata da oltre 4mila utenze. “In particolare - spiegano da Abc -, è stata molto apprezzata la funzione che permette, attraverso la lettura del codice a barre presente sulla maggior parte dei prodotti, di sapere come conferire correttamente il rifiuto”. A brevissimo, inoltre, sarà online il nuovo sito di Abc Latina (www.abclatina.it) con tutte le informazioni utili, mappe, FAQ, Ecocalendari e il Rifiutologo (un lungo elenco di prodotti a cui è associata la giusta modalità di conferimento). Tra sabato 13 e domenica 14 marzo sono previste 48 ore di interruzione tecnica del sito web per permettere il caricamento delle nuove pagine e il riallineamento dei domini.

Il 15 marzo al via il porta a porta

Il nuovo servizio porta a porta partirà come detto lunedì 15 marzo ed in questa prima fase interessa le zone di Latina Scalo, Borgo Piave e per le aree urbane di Borgo San Michele e Borgo Faiti. “Per l’area extra-urbana di Borgo San Michele e Borgo Faiti, ovvero tutti gli utenti che hanno in utilizzo l’Ecocalendario 4 - aggiunge Abc -, la partenza avverrà successivamente al ritiro dei vecchi carrellati attualmente in uso. Ogni singola utenza associata all’Ecocalendario 4 di Borgo San Michele e Borgo Faiti area extra-urbana, riceverà dunque nel corso della settimana un foglio illustrativo con le modalità di ritiro dei vecchi carrellati e di esposizione dei nuovi”.

Per i residenti a Borgo Piave è stato organizzato un punto distributivo dei mastelli presso la Parrocchia di San Benedetto, in via Codignola n.1 in queste date:

- venerdì 12/03 ore 16:00 – 20:00

- sabato 13/03 ore 09:00 – 13:00

- domenica 14/03 ore 16:00 – 20:00

Il servizio integrativo è a disposizione di tutti i residenti che gli operatori non sono riusciti a contattare nei normali orari di distribuzione perché assenti per lavoro e che sono invitati a ritirare il kit presso la Parrocchia prima della partenza del servizio, ed è stato realizzato grazie alle disponibilità e al supporto della Parrocchia San Benedetto.

“Le utenze che non è stato possibile contattare perché assenti sia al primo che al secondo passaggio degli operatori - conclude poi Abc -, hanno ricevuto un avviso di mancata consegna con il numero verde 800 751463 da contattare per fissare un appuntamento o, in alternativa, ritirare direttamente il loro kit ai due front office aperti nei seguenti orari:

- Latina Scalo: Viale delle Stazione 209, martedì 14-19, mercoledì 9:00-14:00, giovedì 14:00-19:00, sabato 9:00-15:00, domenica 10:00-13:00

- ABC Latina: Via dei Monti Lepini 44/46, lunedì-sabato 8:00-20:00”

Infine, i front office di Latina Scalo e di Via Monti Lepini resteranno aperti anche dopo il 15 marzo per garantire un supporto agli utenti che avessero criticità, dubbi o altre segnalazioni.