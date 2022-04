Rifiuti, ecco i progetti per i fondi del Pnrr: Abc apre le porte ai cittadini

Sarà l’occasione per illustrare i progetti presentati nell'ambito dei finanziamenti previsti dal Pnrr l’iniziativa organizzata da Abc che apre le porte della sede operativa di via dei Monti Lepini per incontrare i cittadini.

L’iniziativa è in programma dalle 11 alle 13 di venerdì 8 aprile; nella prima parte della mattinata si terrà la visita guidata presso l’area di lavoro, a seguire presso la Sala conferenze ci sarà la presentazione delle proposte progettuali presentate nell’ambito dei finanziamenti previsti dal Piano nazionale di Ripresa e Resilienza.

“Siamo felici di accogliere tutti coloro che vogliono vedere da vicino le attività dell’Azienda e, in particolare, vogliono approfondire con i progettisti, i dettagli delle proposte presentate per il Pnrr e il loro impatto sull’ambiente” ha detto il presidente di Abc, Gustavo Giorgi.

Parteciperanno all’incontro il sindaco Damiano Coletta, l’Assessore al Servizio di Igiene Urbana Dario Bellini, e per la ABC il Presidente Gustavo Giorgi, i Consiglieri Angela Verrengia e Giuseppe Ibello e il Direttore Generale Silvio Ascoli.