Cumuli di rifiuti su strade e marciapiedi, proseguono gli interventi di raccolta e pulizia

Sono in corso in questi giorni gli interventi straordinari da parte degli operatori di Abc per rimuovere gli ammassi di rifiuti che si sono accumulati sui marciapiedi, anche con l'ausilio del braccio meccanico. L’emergenza dovuta alla sospensione della raccolta dell’indifferenziata in seguito all’incendio nell’impianto di Rida di Aprilia, va detto, ha esasperato una situazione e una triste pratica non certo nuova nel capoluogo. Quella di abbandonare i rifiuti in strada.

In tanti, ancora, in città non fanno bene la differenziata e sono troppe le persone che vivono nelle zone che sono coperte dal porta a porta e che gettano l’immondizia nei cassonetti di quelle in cui è ancora in vigore il vecchio sistema di raccolta.

L’area intorno al Tribunale o quella di via dei Volsci, solo per fare degli esempi, non sono nuove a scene impietose di secchioni stracolmi e cumuli di rifiuti in strada e sui marciapiedi. Ma le immagini degli ultimi giorni sono davvero impressionanti. In alcune vie, come ad esempio viale Kennedy o viale Le Corbusier, tanti cittadini continuano a gettare buste dell’immondizia nelle aree dove prima c’erano i secchioni, creando delle vere e proprie discariche.

Come annunciato dal Comune da lunedì 11 settembre è ripresa la raccolta dell’indifferenziato e in questi giorni si vedono mezzi e uomini di Abc al lavoro per rimuovere i cumuli di rifiuti. La foto che ci ha inviato una nostra lettrice è stata scattata in via Tasso nel pomeriggio di giovedì 14 settembre. “Dopo settimane finalmente sono passati a raccogliere l’immondizia - ci scrive -. Per settimane siamo stati letteralmente invasi dai rifiuti. Il problema qui, come anche in altre zone della città, è stato determinato dal fatto che non solo non è stato raccolto l’indifferenziato, ma neanche la plastica e la carta. Aggiunto al fatto che in tanti, che vivono in altre zone, vengono qui a gettare la loro immondizia”.

La situazione in alcune aree della città è dunque ancora difficile. Ma la stessa amministrazione, per voce dell’assessore Addonizio, a inizio settimana aveva dichiarato che per “per tornare alla normalità del servizio” ci sarebbe voluto ancora qualche giorno.

L’emergenza rifiuti determinata in questi giorni dall’incendio alla Rida ha quindi solo riacceso i riflettori sugli annosi problemi che caratterizzano la città di Latina, oltre alla mancata decisione sul futuro delle zone del centro o a ridosso del centro, anche l’eterna inciviltà di alcuni cittadini.