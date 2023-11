Rifiuti abbandonati sulla spiaggia: in una mattina ne sono stati raccolti 300 chili

La spiaggia di Latina è stata ripulita da 300 chili di rifiuti grazie all’azione dei volontari di Plastic Free, dei ragazzi dei gruppi scout e dei cittadini.

Una bella giornata di pulizia ambientale, quella di domenica 26 novembre, promossa dalle referenti locali dell’organizzazione impegnata dal 2019 nel contrastare l’inquinamento da plastica, Elena e Virginia Fiorini, e che ha visto una grande partecipazione nonostante il freddo: all’appuntamento in piazzale dei Navigatori al lido di Latina si sono presentati circa 60 volontari in magna blu insieme ai ragazzi dei tre gruppi scout, Cisterna 1, Borgo Bainsizza e Roccagorga, e ai rappresentanti delle associazioni ODV Natura Noi e Polvere di Fate.

L’evento è stato patrocinato dal Comune di Latina e dall’azienda Abc e ha visto la partecipazione anche dell’assessore all’Ambiente, Franco Addonizio, che ha voluto essere presente per un saluto iniziale e per augurare a tutti una buona raccolta.

Nel corso della mattinata sono stati raccolti circa 300 chili di rifiuti a cui vanno aggiunti anche alcuni ingombranti. Un buon risultato per l’iniziativa promossa da Plastic Free, ma che dall’altro lato mette in evidenza le condizioni in cui spesso si trova anche la spiaggia di Latina dove ai rifiuti che vengono abbandonati si aggiungono anche quelli restituiti dalle mareggiate.

“Questo evento è stato davvero speciale per la partecipazione di molti giovani e la cosa più bella - ha commento di Virginia Fiorini - è stato vedere i volti sorridenti dei 3 gruppi scout. Molto probabilmente in primavera organizzeremo un evento anche a Cisterna cercando di coinvolgere i cittadini e trovare un referente anche per per quella città come anche per la zona di Roccagorga”.