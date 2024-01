Con l’inizio dell’anno nuovo riprendono le attività di Palstic Free in difesa dell’ambiente nella provincia di Latina. Il primo appuntamento di questo 2024 è a Sabaudia organizzato dai referenti locali dell’organizzazione impegnata dal 2019 nel contrastare l’inquinamento da plastica, Adriano e Silvia Salvatori.

Domenica 28 gennaio i volontari, e quanti si vorranno unire all'iniziativa, saranno impegnati in una raccolta ambientale sulla spiaggia, avvalendosi anche della collaborazione di numerose associazioni. Saranno infatti presenti anche Mirability cooperativa sociale, Natura Noi, Amare, Guardia Agroforestale Italiana, Circeo Attivo, Polvere di Fate e Latinautismo a cui si aggiungono Liberi Netturbini Pontini , Amici del parco di Cloe , Danzarte e Qua la zampa Latina.

L’evento, supportato dalla donazione di Dimensioni Musicali, è stato patrocinato dal Comune di Sabaudia e sarà poi la ditta Del Prete a raccogliere i rifiuti che durante la giornata verranno raccolti. L’appuntamento è alle 10 alla Strada interrotta, e cliccando qui è possibile iscriversi all’evento. L’appello che arriva dai volontari di Plastic Free, impegnati in campagne di sensibilizzazione per prendersi cura dei mari e delle spiagge - e non solo - è dunque quello di partecipare in tanti perché soprattutto in questi periodi dell’anno rifiuti, plastiche e quant’altro, si accumulano sul litorale, complici anche le mareggiate e il maltempo.