Stop ai rifiuti pontini nella discarica di Viterbo: si rischia l'emergenza

La discarica di Viterbo chiude ai rifiuti provenienti dai territori che non rientrano nel suo Ato e annuncia dunque uno stop ai conferimenti esterni già a partire dalle prossime settimane. La Regione Lazio chiederà una ulteriore proroga ma già si profila di fatto una nuova emergenza rifiuti per la provincia di Latina, con il presidente della Provincia Gerardo Stefanelli che in questi giorni ha riunito i sindaci pontini ribadendo la necessità di provvedere a nuovi impianti per scongiurare uno stato di continua emergenza.

Con lo stop in arrivo dalla discarica di Viterbo, l'unica di fatto operativa oltre a quella di Albano che accoglie i rifiuti della provincia di Roma, i problemi riguarderanno anche gli impianti di Aprilia e Castelforte che non avranno più una discarica in cui poter conferire i rifiuti indifferenziati. Una situazione analoga riguarderà anche la provincia di Frosinone.

La soluzione non sembra però ancora vicina e il rischio concreto è quello di dover portare i rifiuti fuori regione, con un inevitabile aumento di costi che potrebbe avere ripercussioni anche sull'utenza.