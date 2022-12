Rifiuti abbandonati e cumuli di immondizia in strada nelle zone servite con il porta a porta

Sacchetti sparsi, rifiuti accatastati sui marciapiedi, nelle aree verdi o ai piedi degli alberi: è questa l’immagine che si può vedere in diverse zone della città di Latina che sono comunque coperte dal servizio porta a porta.

Cumuli di immondizia che testimoniano un senso di inciviltà che serpeggia tra quei cittadini del capoluogo pontino che faticano a rispettare le indicazioni e le regole del porta a porta che, avviato a marzo del 2021 partendo da alcuni borghi, è ormai a pieno regime praticamente nell’intera città con eccezione di poche zone tra cui il centro. Ed è proprio in centro, dove sono ancora presenti i secchioni, che si concentra poi quello che da Abc definiscono il fenomeno della “migrazione” da parte di chi ancora restio a fare la raccolta differenziata conferisce i propri rifiuti lontano dal proprio quartiere.

E basta fare una passeggiata per alcune vie della città (le foto sono state fatte ad esempio tra via Cerveteri, viale Kennedy e via Galvaligi) per notare i cumuli di rifiuti abbandonati sulla strada. Un’immagine che speravamo di non vedere più.