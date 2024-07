Guasto tecnico sulla linea: treni con oltre un’ora di ritardo, limitazioni e cancellazioni

Inizio di mattinata, e di settimana, in salita per i pendolari pontini che si muovono sulle linee Roma- Napoli via Formia e Roma – Nettuno. Per un problema, infatti, i treni hanno accumulato anche un’ora di ritardo.

I disagi sono iniziati dopo le 7 di oggi, lunedì 8 luglio, quando la circolazione è stata rallentata in prossimità di Campoleone per un inconveniente tecnico. Sul posto sono intervenuti i tecnici di Rfi che hanno lavorato per ripristinare la piena funzionalità della linea. Terminati gli interventi, il traffico ferroviario ha iniziato a riprendere regolarmente circa un’ora dopo, come hanno aggiornato da Rete Ferroviaria Italiana.

Pesanti gli effetti comunque sulla circolazione dei treni; sono stati registrati rallentamenti fino a 20 minuti per 2 intercity mentre 13 regionali hanno accumulato ritardi tra i 10 e i 65 minuti, altri due sono stati limitati e 4 cancellati.