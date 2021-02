Coronavirus, il sindaco di Roccagorga: "Aderite allo screening per il bene di tutti"

Bisognerà attendere lunedì per conoscere gli esiti degli esami che si stanno compiendo su tamponi a campione effettuati a Roccagorga dove negli ultimi due giorni c’è stata una impernnata di contagi da Covid. I tamponi sono stati inviati all’Istituto Spallanzan di Roma.

“Raccomandiamo a tutti, nell’attesa, di evitare luoghi pubblici e affollati e di rispettare sempre le regole di prevenzione” scrive su Facebook il sindaco Nancy Piccaro. La maggior parte dei 10 nuovi casi positivi è correlabile al link della scuola dell’infanzia Salcani, in quanto contatti indiretti di familiari.

“Ringraziamo la Asl per la disponibilità ad organizzare ed eseguire i tracciamenti per tutto il plesso Salcani, ma purtroppo dei 35 posti riservati oggi presso il drive-in di Priverno ne sono stati usufruiti solo 8, di cui 7 insegnanti ed un bambino. Sottoporsi ad uno screening – scrive ancora il primo cittadino - è un gesto volontario, quindi rispettiamo la scelta delle famiglie che hanno deciso di non aderire e non usufruire di questa opportunita. Altresì vogliamo sensibilizzare le famiglie sull’importanza dell’adesione a questo screening in quanto, se è vero che la scuola è chiusa, è vero anche che i bambini se positivi asintomatici possono rivelarsi, loro malgrado, veicoli di contagio per gli altri componenti della famiglia e per qualsiasi altro contatto potrebbero avere nel quotidiano.

Auspichiamo quindi – concluse la Piccaro - che i posti al drive-in riservati per domani e a disposizione dei frequentanti della scuola Salcani non rimangano inutilizzati ma che, a scopo preventivo, possano essere testati più soggetti possibili appartenenti a quella comunità scolastica che, purtroppo, è stata interessata da positività”.