Accordo Ministero e Regione Lazio: individuato un commissario per la Roma- Latina

Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti aveva annunciato di voler accelerare sull’autostrada Roma-Latina e nelle scorse ore legge aveva infatti proposto “un’intesa con la Regione Lazio finalizzata a individuare un commissario ad hoc.

Ora l'intesa è arrivata e il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, come comunica il Mit in una nota, ha individuato un commissario straordinario per l'autostrada Roma- Latina con l'obiettivo di sbloccare i cantieri e tagliare la burocrazia velocizzando gli interventi a servizio della collettività. Il commissario sarà l'ingegner Antonio Mallamo. La nomina nei prossimi giorni sarà proposta al prossimo Consiglio dei ministri.