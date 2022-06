Sanità: due nuove Rsa pubbliche in provincia, saranno realizzate a Sezze e Gaeta

Due nuove Rsa pubbliche nella provincia pontina, una a Sezze e una Gaeta. L’annuncio da parte dell’assessore regionale alla Sanità del Lazio Alessio D’Amato il quale ha fatto sapere che la Asl di Latina ha indetto la gara per l’affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva per la realizzazione delle due Residenze sanitarie assistenziali. In particolare la prima sarà realizzata presso il presidio San Carlo a Sezze e la seconda presso il presidio Di Liegro a Gaeta, per un importo complessivo di circa 235mila euro (rispettivamente 127mila euro e 107mila euro).

“Parliamo di due strutture importanti per tutto il territorio nella provincia di Latina e un investimento che ci permetterà di realizzare due nuove Rsa interamente pubbliche a Sezze e Gaeta. Le due strutture - spiega D’Amato - avranno a disposizione entrambe circa 60 posti letto e verranno realizzate riqualificando vecchie strutture esistenti. Un valore aggiunto che ci permetterà di raggiungere l’obiettivo di riqualificare il patrimonio pubblico e aumentare l’offerta dei servizi sul territorio”.

“Le nuove Rsa pubbliche rispondono ad un aumento di domanda di servizi da parte del territorio. Ampliamo l’offerta integrando gli ospedali di comunità e le case di comunità per un potenziamento della sanità territoriale. E’ previsto inoltre un intervento strutturale a causa di un crollo di una parte di edifico che causò l’interdizione all’accesso di una parte dell’edificio a Sezze” ha concluso il direttore generale della Asl di Latina, Silvia Cavalli.