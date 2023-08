Donazione organi, la "staffetta per la vita" organizzata dall'Aido a Sabaudia

Il Gruppo comunale AIido di Sabaudia ha organizzato l’ottava edizione de la “Staffetta per la vita” che si svolgerà domenica 13 agosto 2023. La partenza è prevista alle 20 dalla Torre comunale, con passaggi nelle vie del centro di Sabaudia e arrivo nel piazzale prospicente alla chiesa della S.S. Annunziata. L’andatura è a passo d’uomo quindi possono partecipare tutti.

Con questa manifestazione Aido vuole sensibilizzare la comunità alla Donazione degli organi, che coinvolge in Italia circa 8mila persone in lista di attesa per un trapianto. Per queste persone il trapianto è l'unica possibilità di vita, attualmente il numero dei donatori è di molto insufficiente a garantire a tutti questa possibilità. La manifestazione è realizzata dagli iscritti e simpatizzanti che porteranno la fiaccola, concessa da Plinio Rigoni, tedoforo delle Olimpiadi di Roma 1960, attraverso le vie della città. Altra finalità dell'Associazione Aido è quella di incentivare corretti stili di vita, soprattutto partendo dai giovani a cui Aido Sabaudia si rivolge con iniziative ludiche e di informazione.