Due nuove assunzioni al Comune di Sabaudia, oggi la presa di servizio

Nuove leve tra il personale del Comune di Sabaudia. Si tratta di due persone assunte a tempo pieno e indeterminato tramite procedura concorsuale, due unità con profilo professionale di istruttore direttivo tecnico, categoria D1.

Questa mattina il sindaco Giada Gervasi ha presenziato alla firma del contratto con una cerimonia di benvenuto, svoltasi in aula consiliare alla presenza del segretario comunale Giulia Di Matteo, del dirigente dell’area vasta tecnica Luca Perfetti e del responsabile di settore Daniela Rufo. I nuovi assunti, come da tradizione, hanno prestato giuramento e ricevuto in dono copia della Costituzione italiana, quale fondamentale guida all’azione e al fare bene.

“A nome di tutta l’amministrazione comunale rivolgo loro l’augurio per un sereno e proficuo lavoro - ha detto il sindaco Gervasi - affinché sia guidato sempre da imparzialità, rispetto delle norme e delle procedure. L’invito è a tenere sempre ben in mente l’importante ruolo della macchina amministrativa per la comunità che si è chiamati a servire e dunque ad anteporre ad ogni iniziativa l’interesse collettivo”. Il benvenuto ai neo assunti arriva anche dal segretario comunale e dal dirigente dell’Area Vasta Tecnica, che nei loro discorsi hanno sottolineato l’importanza del gioco di squadra, soprattutto in un momento storico particolare come quello che ci troviamo a vivere.