“Benvenuta Estate” e Sabaudia si riempie: boom di visitatori nel week end

“Benvenuta Estate” e Sabaudia si riempie: è stato un successo la festa organizzata dalla Confcommercio in energia con l’amministrazione che ha trasformato la città delle dune in un un centro di divertimento, musica e buon cibo. Registrato nel primo fine settimana di luglio un’affluenza straordinaria, paragonabile a quella delle celebrazioni di Ferragosto.

"Sono soddisfatto e molto contento del successo riscosso dalla festa delle Attività produttive – ha commentato il consigliere delegato Giovanni Pietro Fogli - Ringrazio tutti i commercianti di Sabaudia che hanno aderito all’iniziativa ideata dalla Confcommercio Sabaudia. Come Amministrazione comunale continueremo a portare avanti questa collaborazione per mantenere alto il nome della nostra città, facendola diventare sempre più attrattiva”.

“I numerosi gruppi musicali che hanno animato i locali della città, i saldi speciali durante la notte bianca di sabato 6 luglio e il ritorno dell’International Street Food in viale Umberto I hanno attirato migliaia di visitatori, superando ogni aspettativa. Gli appassionati di cucina hanno potuto assaporare piatti tradizionali italiani e specialità internazionali, mentre i più giovani hanno goduto del Fluo Party del venerdì sera in piazza del Comune, con il DJ Gianluca Grandi e il vocalist Giulio Anselmi, organizzato dall’Assessorato al Turismo”.

Le strade di Sabaudia sono state invase da esibizioni musicali, performance di parrucchieri creativi e un professionista del tattoo che ha offerto piccoli tatuaggi personalizzati. Le attrazioni in piazza Oberdan, compresi intrattenimenti per bambini e prove trucco gratuite, hanno contribuito a creare un'atmosfera festosa e inclusiva. La manifestazione si è conclusa domenica sera con un concerto di un trio d’archi accompagnato da pianoforte, che ha incantato il pubblico con un repertorio variegato di musica classica, leggera, swing, pop e colonne sonore celebri.

“L’enorme successo di ‘Benvenuta Estate! ha dimostrato - concludono dal Comune - come la collaborazione tra amministrazione, commercianti e comunità possa trasformare una città in un epicentro di turismo, cultura e divertimento, lasciando un ricordo positivo a residenti e visitatori”.