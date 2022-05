Parco del Circeo, via libera al consuntivo e nuovo avviso per individuare il direttore

Via libera dal Consiglio Direttivo dell’Ente Parco del Circeo al bilancio consuntivo che dimostra, commenta il presidente Giuseppe Marzano, “un cambio di passo rispetto agli anni precedenti e che sono stati adottati nonostante l’assenza prolungata del direttore. E’ stato un lavoro corale – prosegue – e proficuo che ha portato all’approvazione del bilancio consuntivo nei termini previsti dalla legge, diversamente da quanto è accaduto negli ultimi sette anni con frequenti richiami della Corte dei Conti. Tutto questo a dimostrazione di un ente sano, capace di agire con efficacia per il bene della collettività e dell’ambiente”.

Il Consiglio Direttivo ha proceduto anche all’approvazione del Piano triennale del fabbisogno del personale 2022-2024, strumento necessario per ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e per meglio perseguire gli obiettivi di performance organizzativa e di erogazione di migliori servizi alla collettività e all’ambiente. “Dato l’attuale esiguo numero di dipendenti del Parco – spiega ancora Marzano - questo strumento è importante perché propedeutico all’assunzione di nuovo personale o distacco e trasferimento da altri enti. Il Consiglio Direttivo inoltre, ha approvato nuove semplificazioni procedurali relative al rilascio delle autorizzazioni per l’esecuzione di opere e interventi da realizzare all’interno del territorio del Parco. Le nuove procedure permetteranno di far fronte all’enorme quantità di pratiche pervenute negli ultimi mesi anche in seguito agli incentivi statali in materia di edilizia, garantendo risposte veloci e puntuali”.

Nella stessa seduta, il Consiglio Direttivo ha approvato il nuovo avviso pubblico per l’individuazione della terna per il conferimento dell’incarico di direttore, che è stato inviato al Ministero della Transizione Ecologica per i controlli di competenza.