Casa della Salute a Sabaudia, sopralluogo del direttore generale della Asl Cavalli

Visita nella mattinata di ieri, venerdì 2 luglio, da parte del direttore generale della Asl di Latina Silvia Cavalli presso la struttura di via Conte Verde (Ex Ipai) a Sabaudia nell’ottica della prossima riconversione dell’edificio in Casa della Salute.

L’incontro ha rappresentato anche l’occasione per un confronto sul tema con il sindaco Giada Gervasi, che ha ribadito l’assoluta necessità di rafforzare l’assistenza territoriale con interventi di carattere sociale e di integrazione sociosanitaria. L’apertura della Casa della Salute offrirà a Sabaudia e alla sua comunità, spiegano dalla Asl pontina, “l’opportunità di un modello di prossimità ove poter rivolgersi per diversi servizi, dalle cure primarie a quelle per patologia croniche con particolare attenzione alle categorie più fragili”.

“Ringrazio il direttore generale Cavalli e tutti i suoi collaboratori. Il sopralluogo è il segno di un’attività che prosegue nell’ottica di assicurare il diritto alla salute, offrendo una risposta concreta, competente e adeguata ai diversi bisogni di assistenza della popolazione” ha commentato il primo cittadino.

“Voglio ringraziare il sindaco Gervasi per la collaborazione dimostrata anche in questa circostanza; la Casa della Salute di Sabaudia garantirà a tutti i cittadini un servizio sanitario di alta qualità e contribuirà alla tutela del diritto alla salute, valore imprescindibile di ogni individuo”, ha dichiarato il direttore generale Cavalli.