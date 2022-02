Mobilità alternativa e sostenibile, i progetti nella città del Parco del Circeo

Si parlerà di progetti di infrastrutture ciclabili e attività in rete in ottica di sviluppo, tutela ambientale e promozione di sport e turismo a Sabaudia nel convegno in programma per venerdì 4 febbraio alle ore 10.30 presso l’auditorium del Parco Nazionale del Circeo, promosso dal Comune di Sabaudia e dall’Ente Parco in occasione dell’apertura del cantiere che porterà alla realizzazione della pista ciclabile che collegherà il Centro Visitatori del Parco al lungomare, passando per il centro urbano e arrivando sino al Ponte Giovanni XXIII.

Il progetto, finanziato dall’attuale Ministero della Transizione Ecologica nell’ambito della progettualità finalizzata alla mitigazione dei cambiamenti climatici in linea con l'Agenda 2030 e in linea con le politiche europee sullo sviluppo sostenibile, rappresenta uno dei due lotti delle 'Ciclovie del Mare' e insieme alla ciclabile finanziata dalla Regione Lazio che dal Ponte Giovanni XXIII arriva a Torre Paola, è uno di progetti ciclabili previsti sul territorio dalla programmazione realizzata dall’Amministrazione comunale di Sabaudia.

L’incontro di venerdì, dal titolo 'Mobilità alternativa e sostenibile nella Città del Parco, sarà utile per condividere la suddetta programmazione e conoscere le sinergie attivate sul territorio comunale per la realizzazione della cosiddetta Mare-Monti, inserita tra le proposte del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che collegherà i territori di Latina, Pontinia, Priverno, San Felice Circeo, Sermoneta, Sezze, Sonnino e Terracina, da realizzare in collaborazione con Regione Lazio e Provincia di Latina.