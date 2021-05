A Sabaudia la Coppa del Mondo di canottaggio, come cambia la viabilità: le strade chiuse

Sabaudia si prepara al grande evento della Coppa del Mondo 2021 di canottaggio che questo fine settimana, da venerdì 4 a domenica 6 giugno, vedrà andare in scena, proprio nella città delle dune, la sua terza tappa.

La location di riferimento sarà il Lago di Paola, e Sabaudia si prepara così ad ospitare 26 Federazioni rappresentanti di diverse nazioni. Mentre si stanno perfezionando ormai gli ultimi dettagli, il Comune ha emanato nelle scorse ore un’ordinanza che disciplina anche la viabilità. “Le temporanee modifiche, che potrebbero subire variazioni in corso” spiega il sindaco di Sabaudia Giada Gervasi, entrano in vigore già a partire da oggi, lunedì 31 maggio

L'evento, di rilevanza internazionale, si legge nel provvedimento, “richiamerà un ingente numero di accompagnatori, atleti e componenti delle varie delegazioni” e per questo è stato ritenuto necessario “disciplinare la circolazione veicolare e pedonale, sia nell'ambito dell'area interessata dalla manifestazione che nei tratti di strada limitrofi, al fine garantire l'ordine e la sicurezza pubblica e assicurare l'incolumità dei partecipanti”.

L'ordinanza

Nello specifico:

1) a decorrere dalle 7 del 31 maggio e sino alle 7 del 4 giugno è istituito il divieto di transito ai veicoli, con esclusione del traffico ciclopedonale, dei mezzi autorizzati e dei residenti, mediante transennamento nei seguenti varchi:

• via Conte Rosso intersezione con Principe di Piemonte e via Principe Eugenio (con obbligo di svolta a dx con direzione via Conte Verde);

• via Lungomare accesso al Ponte Giovanni XXIII;

• via Oddone intersezione con via Principe Eugenio (con obbligo di svolta a destra con direzione Corso Vittorio Emanuele III);

2) a decorrere dalle 7 del 4 giugno e sino alle 24 del 6 giugno è istituito il divieto di transito a tutti i veicoli ed ai pedoni, con esclusione dei mezzi autorizzati e dei residenti,mediante transennamento nei seguenti varchi:

• via Conte Rosso intersezione con Principe di Piemonte e via Principe Eugenio (con obbligo di svolta a dx con direzione via Conte Verde);

• via Lungomare accesso al Ponte Giovanni XXIII;

• via Oddone intersezione con via Principe Eugenio (con obbligo di svolta a destra con direzione Corso Vittorio Emanuele III)

3) a decorrere dalle 7 del 31maggio e sino alle 7 del 4 giugno 2021 è istituito il divieto di transito escluso traffico ciclopedonale, personale autorizzato e residenti, mediante transennamento nelle seguenti intersezioni:

• Ponte Giovanni XXIII intersezione via Lungomare direzione Latina;

• Corso Principe di Piemonte intersezione altezza confine Marina Militare;

• via Principe Eugenio intersezione con viale Umberto I;

4) a decorrere dalle 7 del 4 giugno e sino alle 24 del 6 giugno 2021 è istituito il divieto di transito escluso personale autorizzato e residenti, mediante transennamento nelle seguenti intersezioni:

• Ponte Giovanni XXIII intersezione via Lungomare direzione Latina;

• corso Principe di Piemonte intersezione altezza confine Marina Militare;

• via Principe Eugenio intersezione con viale Umberto I;

5) dalle 16 del 30 maggio sino alle ore 24 del 6 giugno è istituito il divieto di sosta, con rimozione, ambo i lati, in:

• via Caracciolo;

• via Oddone;

6) dalle 16 del 30 maggio sino alle 24 del 6 giugno è istituito il divieto di sosta, con rimozione, in:

• via Principe Eugenio (lato dx, tratto compreso tra via Principe di Piemonte e via Caracciolo);

7) dalle 16 del 30 maggio sino alle 24,00 del 6 giugno è istituito il divieto di accesso escluso residenti in:

• via Dante;

8) dalle 7 del 31 maggio sino alle 24 del 6 giugno è istituito il senso unico in:

• via Oddone (tratto compreso tra via Arezzo e intersezione con via Principe Eugenio);

9) dalle 16,00 del 30 maggio alle 24 del 6 giugno è istituito il divieto di sosta a tutti i veicoli con esclusione dei mezzi autorizzati in:

• area di sosta denominata “Il Brigantino” sita in via Oddone;

10) dalle 14 del 3 giugno alle 24 del 06 giugno è istituito il divieto di sosta con rimozione e transito escluso mezzi autorizzati in:

• piazza del Comune (tratto compreso tra via IV Novembre, Piazza Circe e Corso Vittorio Emanuele III);

• via IV Novembre.