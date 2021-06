Coronavirus, inaugurato nella caserma Santa Barbara di Sabaudia il nuovo Hub vaccinale

E’ stato inaugurato questo pomeriggio presso i locali della caserma Santa Barbara di Sabaudia, alla presenza dell’assessore regionale alla sanità Alessio D’Amato, del Direttore Generale della Asl Silvia Cavalli, del sindaco di Sabaudia Giada Gervasi e del Generale Fabrizio Argiolas, Comandante dell’Artiglieria Controaerei, il nuovo Hub vaccinale.

Il presidio, attivo da oggi 24 giugno al 10 agosto, garantirà l’avanzamento della campagna sanitaria della Regione attraverso l’incremento della somministrazione delle dosi di vaccino Pfizer, e in vista della stagione estiva consentirà a cittadini, turisti e ragazzi (senza fasce d’età) di iniziare o proseguire l’iter di vaccinazione senza dover rinunciare alle proprie vacanze.

L’iniziativa, promossa dall’amministrazione comunale di Sabaudia, ha subito trovato il placet della Asl e della Regione e il pronto accoglimento da parte del Comando Artiglieria Controaerei dell’Esercito che ha attivato tutte le procedure necessarie per la realizzazione delle strutture presso la Caserma Santa Barbara. La sinergia tra amministrazioni locali e forze armate ha consentito di predisporre in tempi brevi i locali della caserma per l’erogazione del servizio di vaccinazioni e conseguire l’obiettivo di dare un ulteriore impulso al processo di immunizzazione della popolazione per la lotta al Covid 19.

“La realizzazione dell’Hub vaccinale di Sabaudia – ha sottolineato Silvia Cavalli - rappresenta l’ulteriore esempio concreto di quanto la cooperazione fra le istituzioni locali sia fondamentale nell’affrontare la situazione pandemica”. “Vorrei ringraziare il Generale Fabrizio Argiolas per aver accolto la nostra chiamata confermando la disponibilità a supportare la comunità nell'emergenza sanitaria da Covid-19, la Asl di Latina e il Direttore Generale per la costante presenza sul territorio nella tutela della salute pubblica – ha aggiunto il sindaco Gervasi – l'attivazione di una struttura vaccinale consente a cittadini e turisti, in particolare ai giovani, di vivere le proprie vacanze o giornate di relax nella serenità più assoluta, senza pensare al vaccino come un impedimento”.