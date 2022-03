Parco del Circeo, prorogati i termini del bando per la cessione dei daini

L'ente Parco del Circeo ha prorogato di oltre un mese il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al bando per la cessione di daini per allevamento a scopo ornamentale, un’attività prevista dal Piano gestionale della popolazione presente nella foresta Demaniale del Parco del Circeo.

Per consentire una più ampia partecipazione, l’ente Parco, con determinazione del direttore n.30 del 9/03/2022, ha ritenuto opportuno estendere la scadenza, inizialmente fissata per il 10 marzo, al 30 aprile alle 13, anche in relazione alle tempistiche operative del Piano di controllo. Il nuovo bando può essere consultato e scaricato dal sito dell’Ente Parco Nazionale del Circeo al seguente indirizzo (www.parcocirceo.it/amministrazione-trasparente.php?l1=5)