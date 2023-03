Lo spettacolo dei fenicotteri sul lago di Caprolace

Le nuvole scure sul mare e sul promontorio del Circeo hanno fatto da cornice al suggestivo spettacolo dei fenicotteri sul lago di Caprolace. A Sabaudia, in località Sacramento, anche questa mattina quattro o cinque esemplari sono stati immortalati dai passanti a pochi passi dalle dune e dal Parco nazionale.

Questa mattina, senza il via vai di auto di turisti e curiosi, qualcuno ha potuto osservarli, placidi e silenziosi, nella zona dei Pantani d'inferno, lungo via Diversivo Nocchia. La loro presenza in questa area del Parco nazionale del Circeo non è rara e più volte è stato possibile ammirare anche esemplari di fenicotteri rosa.