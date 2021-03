Francesca D’Oriano nominata Cavaliere della Repubblica: le congratulazioni del sindaco di Sabaudia

C’è anche la presidente dell’associazione culturale ArteOltre tra coloro a cui quest’anno il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha conferito il titolo di Cavaliere della Repubblica. Premiata per le sue benemerenze culturali e sociali, Francesca D’Oriano, a cui si deve il Premio internazionale “Pavoncella alla creatività femminile” che il 4 settembre 2021 celebrerà la decima edizione a Sabaudia dove è nato, ha ricevuto dalle mani del prefetto di Latina Maurizio Falco il prestigioso riconoscimento.

Per lei sono arrivate anche le congratulazioni e complimenti da parte del sindaco della città delle dune Giada Gervasi. “I miei complimenti a nome di tutta l’Amministrazione comunale a Francesca D’Oriano per il titolo del quale è stata insignita. Un riconoscimento che arriva per il suo forte impegno nel settore della cultura, portato avanti con sempre grande passione e spinta altruistica. D’Oriano è emblema di un tessuto socio-culturale che esprime la sua massima espressione in attività di rilievo nazionale, attraverso il coinvolgimento di illustri esponenti della vita pubblica e professionale nonché delle nuove generazioni, da sempre suo indiscusso punto di riferimento. Con il Premio Pavoncella alla creatività femminile, che in questo 2021 festeggia la decima edizione, è riuscita a tenere accesi i riflettori sul ruolo della donna, riconoscendone l’importante contributo offerto al mondo del lavoro, dello studio e della ricerca nei diversi ambiti e settori, e portando al contempo il nome della città di Sabaudia nelle più alte sfere della società civile”.