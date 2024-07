Gare deserte: il litorale di Sabaudia si ritrova senza bagnini

Il caso bagnini sulle località costiere della provincia pontina è esploso a stagione inoltrata, Ma la Uiltucs di Latina aveva avvertito e già dal mese di febbraio aveva chiesto incontri con i Comuni e anche con la Regione Lazio, in quest'ultimo caso per programmare l'apertura di un confronto sul lavoro nel turismo balneare con l'obiettivo di regolamentare le gare di appalto, con l'obbligo delle giuste retribuzioni e del giusto contratto collettivo nazionale. La richiesta al governo regionale è però rimasta lettera morta.

Intanto, in assenza di regole certe, le gare per l'assistenza bagnanti nelle spiagge libere vanno deserte. E un litorale come quello di Sabaudia, a luglio inoltrato, si ritrova senza nessun operatore sulle spiagge libere.

"Probabilmente - commenta il segretario Gianfranco Cartisano - gara dopo gara, qualcuno arriverà a garantire il salvataggio per questo ultimo pezzo di stagione, mentre in altre località costiere del Paese gli assistenti bagnanti stanno lavorando già dal 1 giugno. Le gare deserte rappresentano una sconfitta, non aver prodotto una regolamentazione a monte, al livello regionale e comunale, è un danno per tutti, per il turista e per i cittadini locali. Come categoria - aggiunge - saremo attenti agli ultimi avventurieri che sicuramente parteciperanno all'ennesima gara, probabilmente diretta, e saremo vigili perché non possiamo non ricordare quanto accaduto a Terracina sull'assistenza bagnanti, una brutta pagina del lavoro turistico balneare, con i lavoratori sfruttati che hanno pagato un prezzo sempre più alto".