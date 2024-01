Legalità, ambiente e inclusione: a Sabaudia gli studenti incontrano i carabinieri forestali

All'istituto comprensivo Cencelli di Sabaudia il primo incontro con gli studenti coinvolti nel progetto “Legalità, Educazione Ambientale & Inclusione” promosso dall’associazione LatinAutismo in collaborazione con il comando provinciale dei carabinieri di Latina, i eeparti dei carabinieri forestali del Parco nazionale del Circeo, della Biodiversità e del gruppo forestale di Latina, l’Uìuniversità Lumsa, L’Ufficio scolastico territoriale di Latina, la Soprintendenza Archeologica belle Arti e Paesaggio per le province di Frosinone e Latina. Si tratta di un progetto presentato nel mese di ottobre 2023 che ha lo scopo di sensibilizzare le nuove generazioni sulle tematiche connesse alla diffusione e allo sviluppo della cultura della legalità e della tutela dell’ambiente, promuovendo e favorendo anche l’inclusione dei bambini e dei ragazzi con disturbo dello spettro autistico, con percorsi rivolti alla sostenibilità ambientale, alla tutela, il rispetto degli ecosistemi e del patrimonio ambientale e culturale, attraverso la conoscenza della flora e della fauna e del valore storico culturale dei siti archeologici.

Il progetto prevede l'organizzazione di seminari informativi che hanno lo scopo di trasmettere sia le conoscenze necessarie a riconoscere i sintomi comportamentali delle persone con autismo sia le modalità più corrette che possono essere messe in atto dagli operatori del settore sicurezza e sanitario nel corso degli interventi. Il primo incontro in programma rappresenta dunque un momento di informazione e conoscenza rivolto ai giovani studenti che fra qualche mese avranno l’occasione di visitare il Parco di Fogliano e conoscere la biodiversità con il supporto e la guida dei carabinieri forestali. All’incontro presentato da Monica Magliocco,p residente dell’associazione LatinAutismo, erano presenti personale della Biovdiversità di Fogliano che ha illustrato il percorso didattico che

gli studenti faranno. Presente anche la tenenente Monica Loforese, comandante del Nor di Latina, in rappresentanza del comando provinciale.