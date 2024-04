La comunità indiana al lavoro per il decoro del residence Bella Farnia

La comunità indiana al lavoro nel residence Bella Farnia di Sabaudia per rendere più pulito, ordinato e bello il quartiere. Il sindaco Alberto Mosca si è recato di persona a complimentarsi con la comunità che da giorni era impegnata a lavorare nell'area del residence. Un gruppo di cittadini indiani ha infatti sistemato la rotatoria all'interno del residence, l'ha tinteggiata di bianco e ha piantumato piante colorate. Hanno poi eseguito anche lavori di riqualificazione.

Non si tratta di un intervento sporadico ma dell'inizio di un impegno continui che prevede anche manutenzione, taglio dell'erba e potatura. “Mi complimento con tutta la comunità indiana per l’impegno profuso - ha commentato il primo cittadino - Sono certo che continuerà con questi interventi al fine di rendere il residence Bella Farnia Mare sempre più ordinato e pulito. Il decoro non solo andrà a loro vantaggio, ma sfaterà il luogo comune che va avanti da anni, definendo ‘ghetto’ la lottizzazione”.

L'intervento della comunità indiana ha riscosso anche il plauso di alcuni residenti italiani che vivono nel residence, entusiasti della collaborazione che si è instaurata. L'iniziativa è frutto di un protocollo firmato dalla comunità e dal Comune di Sabaudia, che punta a riportare il residence Bella Farnia al suo vecchio splendore dopo anni di abbandono e degrado. Un partenariato che dimostra come la collaborazione può portare a risultati tangibili e migliorare la qualità della vita di tutti i residenti.