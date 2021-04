Iniziati a Sabaudia i lavori del ponte di via Arciglioni, danneggiato dal maltempo di ottobre 2018

Sono iniziati a Sabaudia i lavori di ripristino e messa in sicurezza del ponte di via Arciglioni. Dopo l’approvazione del progetto esecutivo con delibera di giunta, sono iniziati gli interventi di riparazione e recupero dell’infrastruttura che tornerà così ad essere funzionale alla viabilità cittadina.

Le opere previste riguardano in particolare la sistemazione e il consolidamento delle spallette, la realizzazione della nuova campata e il rifacimento di un tratto di strada. Il ponte di via Arciglioni era stato danneggiato dagli eventi calamitosi straordinari del mese di ottobre 2018 in seguito ai quali l’amministrazione comunale aveva chiesto e ottenuto dalla Regione Lazio 167mila euro per la sua ricostruzione.