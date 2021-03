Sabaudia, lavori nell’uffici postale di Borgo Vodice. Chiusura dal 9 marzo

Lavori nell’uffici postale di Borgo Vodice a Sabaudia. A darne comunicazione Poste Italiane che annuncia l’avvio degli interventi di manutenzione straordinaria nell’ufficio di piazza dei Caduti per martedì 9 marzo

Durante l’intero periodo dei lavori nella sede di Sabaudia, in largo Giulio Cesare 22, sarà disponibile uno sportello dedicato alla clientela dell’ufficio di Borgo Vodice, per le operazioni postali e finanziarie, comprese le attività collegate ai libretti di risparmio e ai conti Bancoposta e il ritiro della corrispondenza non consegnata per assenza del destinatario. Lo sportello dedicato sarà disponibile nel consueto orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 19.05 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35. A disposizione dei cittadini anche la sede di Borgo Montenero, in piazza 4 Ottobre, che osserva orario dal lunedì al venerdì 8.20 – 13.35 e il sabato fino alle ore 12.35.

La riapertura dell’ufficio Postale di Borgo Vodice è prevista per il 29 marzo.