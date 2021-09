Sabaudia, partiti i lavori di impermeabilizzazione dei tetti di tutte le scuole

Il sindaco Gervasi: "Un piano di interventi per 400mila euro per strutture più sicure e confortevoli”

Lavori di impermeabilizzazione dei tetti di tutti le scuole di Sabaudia: cosi come programmato dall’Amministrazione comunale che, con delibera di Giunta ha approvato il progetto esecutivo per oltre 400mila euro, sono partiti gli interventi negli edifici scolastici della città delle dune

In particolare i lavori stanno interessando il plesso dell’Infanzia dell’Istituto Comprensivo Cencelli di Sabaudia Centro e riguarderanno l’intero complesso, dai padiglioni della Primaria alla palestra. Successivamente la manutenzione verrà effettuata sulle strutture di Mezzomonte, Borgo Vodice e San Donato. Le opere sono finalizzate al ripristino dell’impermeabilizzazione e, dove necessario, alla ricostituzione dei calcestruzzi ammalorati dalle infiltrazioni piovane e al rifacimento delle pitture interne.

“L’esecuzione di questo progetto conferma ancora una volta la massima attenzione di questa Amministrazione per la messa in sicurezza e la modernizzazione delle scuole del territorio comunale. Al termine di accurati sopralluoghi ed ispezioni dei lastrici solari degli edifici si è deciso di provvedere con un piano complessivo dando priorità alle strutture che presentavano maggiori criticità per avere ambienti sicuri e funzionali. In tal modo verranno eliminati alla radice i problemi d’infiltrazione consentendo, allo stesso modo, di non disperdere risorse in interventi tampone ma realizzando opere risolutive”, ha dichiarato il consigliere delegato ai lavori pubblici Sandro Dapit.