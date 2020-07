Associazione Minerva, nasce un Point anche a Sabaudia

L’associazione Minerva apre un nuovo point. Dopo Latina, Fondi, Cisterna, Aprilia e Terracina nasce Minerva Sabaudia che sarà dedicato alla memoria dell’avvocato Bruno Bellassai, ex consigliere comunale e assessore del Comune di Sabaudia dove anche il padre, il Generale Salvatore Bellassai, fu per due mandati sindaco della cittadina. L’inaugurazione si terrà sabato 25 luglio alle 18 in Località Belsito, via Caterattino a Sabaudia mentre la sede del Point aprirà nel mese di settembre, in via Saint Médard en Jalles, 18.

A causa delle direttive per il Covid-19 l’ingresso sarà a numero chiuso e solo su prenotazione da effettuare chiamando il 334.9582380.

Saranno presenti all’inaugurazione il Presidente della Provincia, Carlo Medici, il sindaco di Sabaudia, Giada Gervasi, il Presidente dell’Associazione Minerva, Annalisa Muzio, il Vice Presidente, Giovanni Farina e la portavoce dell’associazione Donatella De Persis. Interverranno anche Rita Percuoco, Referente dell’Associazione Minerva Sabaudia, Antonella Ruscello, ideatrice della campagna Save The Music e Umberto Palmacci, Live Sax, che sarà il primo artista ad esibirsi grazie a Save The Music, il fondo messo a disposizione da Radio Web, in collaborazione con Minerva, Confcommercio Lazio Sud e Confcommercio Professioni Lazio Sud, ideato per sostenere gli artisti locali duramente colpiti dall’emergenza Covid-19.

“Minerva Sabaudia – spiega il Presidente dell’associazione Annalisa Muzio – è il sesto Point che inauguriamo in provincia di Latina. Sono particolarmente orgogliosa perché Sabaudia rappresenta un gioiello a livello turistico del nostro territorio; stiamo già lavorando, insieme alla Referente di zona, Rita Percuoco, per mettere in campo progetti culturali, sociali e sportivi. Abbiamo deciso di dedicare questo Point all’avvocato Bruno Bellasai grande estimatore della città di Sabaudia dove è stato consigliere comunale e poi Assessore, da sempre impegnato nel sociale, promotore di numerose iniziative benefiche”.

Seguirà un aperitivo con vini presentati da Barbara Palombo, Sommelier Executive Wine Master.