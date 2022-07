Liberati i passaggi sul lungomare: le spiagge di Sabaudia accessibili a tutti

Il mare di Sabaudia accessibile a tutti e non solo a chi frequenta le ville sulle dune. Lo ha stabilito il sindaco Alberto Mosca, che in questi giorni ha firmato un'ordinanza per il ripristino delle servitù per gli accessi all'arenile.dal lungomare.

Si tratta in realtà di un provvedimento che dà esecuzione a una sentenza del Tar di Latina emessa lo scorso 8 luglio, che ha disposto appunto la fruizione libera di tutti i passaggi che collegano la strada del lungomare con le spiagge pubbliche. Nell'ordinanza del sindaco si prevede dunque che i passaggi e le servitù dovranno restare sempre accessibili e aperti durante l'arco dell'intero anno. E che qualora dovesse rendersi necessario, si provvederà all'apertura dei passaggi esistenti per renderli immediatamente accessibili attraverso l'eventuale rimozione degli ostacoli, d'intesa con la proprietà.

L'ordinanza voluta dal primo cittadino garantisce anche tutti gli interventi per motivi di sicurezza e sanità pubblica da parte degli organi di polizia e di emergenza sanitaria. In alcune circostanze infatti questi interventi non sono stati agevolati proprio perché i varchi erano stati arbitrariamente chiusi.