Anche a Sabaudia arrivano gli stalli rosa riservati alle donne in gravidanza

Sabaudia introduce gli "stalli rosa" per favorire l'inclusione e la mobilità delle future mamme e dei genitori con bambini. L’iniziativa dell’amministrazione comunale è andata a buon fine grazie all’impegno dell'assessore alla Sanità e alle Pari Opportunità Anna Maria Maracchioni, che ha ottenuto per la città risorse dal Ministero per le Infrastrutture e la Mobilità Sostenibile per istituire i nuovi stalli rosa.

Si tratta di spazi gratuiti per la sosta dei veicoli disciplinati dall’art.188 bis del codice della strada, in fase di completamento, riservati alle donne in stato di gravidanza e ai genitori con figli fino ai due anni, che rappresentano un segno di sensibilità verso le esigenze specifiche di determinate fasce della popolazione.

“L’amministrazione Mosca – ha spiegato l’assessore Maracchioni - ha sempre avuto a cuore l'importanza dell'inclusione di tutte le fasce della popolazione nella vita sociale, civica ed amministrativa della città. La creazione degli stalli rosa rappresenta un ulteriore passo avanti nella direzione di una società più equa, in cui si tengono in considerazione le esigenze particolari delle donne in gravidanza e dei genitori con neonati al seguito. Questa iniziativa mira a rendere più agevole la mobilità di coloro che si trovano in una fase della vita che richiede particolare attenzione e sostegno. Una scelta, dunque, - ha aggiunto l’assessore - per garantire al meglio pari opportunità a tutti i cittadini e tutelare particolari casi specifici. Piccole attenzioni verso chi sceglie di mettere su famiglia. A nome di tutta l’amministrazione – ha concluso Maracchioni – ringrazio la polizia locale per l'attivo supporto nell'iter amministrativo che ha permesso la realizzazione di questa importante iniziativa”