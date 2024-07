Sabaudia plastic free: un accordo per salvaguardare la città

Approvato a Sabaudia il "protocollo d'intesa" con l'associazione "Plastic Free, organizzazione di volontariato onlus", con lo scopo di dare un'impronta ancora più green e proiettata verso la sostenibilità alla città. La collaborazione tra amministrazione e onlus andrà a puntare su una maggiore sensibilizzazione dei cittadini su temi ambientali: Plastic Free onlus è infatti impegnata da tempo contro l'inquinamento da plastica e ha spesso messo in atto intervenuti gratuiti sul territorio per la raccolta di rifiuti, con particolare attenzione a plastiche e microplastiche. Il protocollo d'intesa sarà valido 12 mesi dalla firma e non comporterà alcun impegno finanziario da parte del Comune di Sabaudia ma la onlus verrà assistita dalla società incaricata dal Comune per la raccolta dei rifiuti.

Vittorio Tomassetti, assessore all'ambiente, ha dichiarato: "Siamo molto contenti della definizione di questa partnership con Plastic Free onlus. Insieme, possiamo fare molto per la nostra città e per il nostro ambiente. La collaborazione tra istituzioni e associazioni di volontariato è fondamentale per il bene comune".