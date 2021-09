Al via il progetto esecutivo per opere di urbanizzazione a Borgo San Donato e Borgo Vodice

E' stato approvato il progetto definitivo delle opere di urbanizzazione che riguardano le zone periferiche di Sabaudia, in particolare Borgo San Donato e Vodice. I lavori, per un valore di 250mila euro, riguardano in particolar modo la manutenzione straordinaria e la sistemazione della rete viaria dei centri urbani dei due borghi.

Per quanto attiene Borgo San Donato, le opere saranno concentrate sul principale asse viario (Migliara 47) e i relativi marciapiedi, entrambi pesantemente compromessi dalla presenza di pini domestici le cui radici hanno provocato nel tempo smottamenti e fratture delle superfici. Al fine di ripristinare un’agevole e sicura percorrenza veicolare e pedonale è previsto il completo rifacimento con l’utilizzo di interventi innovativi tra cui lo scavo ad aria compressa, il trattamento fisiologico e cura delle radici e nella posa di una “bio-barriera” per orientarne la crescita verso il basso. Per eseguire i lavori alcuni pini, ritenuti pericolosi, saranno abbattuti e sostituiti da altre essenze autoctone (leccio).

A borgo Vodice invece gli interventi riguarderanno il rifacimento del manto stradale dell’area adibita a sosta su via Campo Faiano e la sostituzione di gran parte della recinzione perimetrale della scuola secondaria di I grado. All’approvazione in Giunta del progetto definitivo/esecutivo, seguirà l’indizione della gara per l’affidamento dei lavori in vista dell’apertura del cantiere entro fine anno.