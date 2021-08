"La scuola anche d'estate": Sabaudia sostiene il progetto del ministero

L’amministrazione comunale avvia una serie di attività in vista della ripresa a settembre. Un piano in tre fasi dal potenziamento degli apprendimenti e della socialità all'introduzione al nuovo anno scolastico

L’amministrazione comunale di Sabaudia aderisce al progetto promosso dal Ministero dell’Istruzione “La scuola anche d’estate - un ponte per un nuovo inizio”, sostenendo le iniziative avanzate dall’Istituto Cencelli per rafforzare e potenziare le competenze disciplinari e relazionali degli studenti. Il piano prevede tre frasi dedicate al potenziamento degli apprendimenti, della socialità e un ultimo step (nel mese di settembre) di introduzione al nuovo anno scolastico. Gli alunni delle classi primarie e secondaria di primo grado (prime e secondo) che hanno scelto di aderire hanno l’opportunità di prendere parte a numerose attività: arte e creatività ma anche uscite sul territorio, educazione alla cittadinanza, educazione fisica ed ambientale.

“La scuola non si ferma” è il tema che ci ha accompagnato in questi terribili mesi di pandemia - commenta la consgiliera delegata Francesca Marino - che hanno privato i nostri ragazzi di attività essenziali alla loro crescita come la condivisione e lo studio di gruppo e su questo filo conduttore abbiamo accolto con favore la progettualità. L’amministrazione ha abbracciato il percorso impegnato a fornire agli studenti la possibilità di rinforzare e potenziare le competenze disciplinari e relazionali, gettando un “ponte” tra l’anno scolastico concluso e quello che sta per partire”.

L’attività amministrativa non si mai fermata per offrire programmazione delle attività a supporto di un agevole e sicuro rientro sui banchi. In primis con la realizzazione di interventi sugli edifici scolastici, l’ultimo in ordine temporale riguarda l’impermeabilizzazione di tutti gli edifici sul territorio comunale, e le relative pertinenze. Gli Uffici competenti hanno stilato e trasmesso ai dirigenti scolastici il calendario relativo alla manutenzione delle aree verdi che prevede il taglio dell’erba e la potatura di siepi ed arbusti nei plessi di borghi, frazioni e centro. E’ stato inoltre pubblicato sul sito istituzionale del Comune il bando per l’assegnazione dei contributi per la fornitura totale o parziale dei libri di testo e di sussidi didattici digitali per gli alunni, delle scuole secondarie di I e II grado per l’anno scolastico 2021/2022 residenti nella città di Sabaudia. Possono presentare domanda i genitori, chi esercita la potestà o lo studente se maggiorenne purché residenti nel territorio comunale, il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente (Isee) del nucleo familiare non sia superiore ad 15.493,71 euro. La domanda può essere presentata entro il 5 ottobre 2021.