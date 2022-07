Cumuli di sabbia sulla carreggiata: lavori di rimozione sul lungomare di Sabaudia

Interventi di rimozione dei cumuli di sabbia, finiti anche sulla carreggiata, sul lungomare di Sabaudia. L’annuncio nelle scorse ore da parte del sindaco Alberto Mosca. La ditta appaltatrice, su disposizione proprio del primo cittadino, ha operato nella notte tra venerdì e sabato e ha provveduto a rimuovere i cumuli di sabbia che finendo sulla carreggiata creano intralcio e pericolo per automobilisti e ciclisti.

"Stiamo dando priorità alla sicurezza stradale. I cumuli di sabbia creavano restringimento della carreggiata con intralcio al traffico. Soprattutto in questo periodo dell'anno, in cui il lungomare è più frequentato per la bella stagione, è indispensabile garantire al massimo la sicurezza dei cittadini” ha detto il sindaco Mosca.