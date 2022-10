Film girato a Sabaudia, entusiasta la regista Liliana Cavani: “Questo è un posto bellissimo”

Sabaudia è tornata alla ribalta del cinema nazionale in queste settimane grazie alle riprese del film “L’ordine del tempo” di Liliana Cavani. Nei giorni scorsi lo stesso primo cittadino Alberto Mosca si è recato sul set della villa sul mare dove si stavano girando alcune scene. “Per noi è sempre un piacere ospitare produttori e attori nella nostra Sabaudia. Ospitare i set cinematografici è sempre entusiasmante. Sono convinto che televisione e cinema rappresentino un indotto economico, culturale e professionale di alto spessore. Un’occasione anche per promuovere il brand Sabaudia” ha commentato il sindaco.

Le riprese a Sabaudia

Mosca ha incontrato la regista Cavani entusiasta delle location offerte dalla città delle dune per il suo film. “Sabaudia è un posto meraviglioso. Qui è bellissimo. Al nord non abbiamo trovato nulla di adatto. Invece qui, in questo tratto di dunevicino Torre Paola, è favoloso. Senza questa location le riprese non sarebbero mai partire. Per me è stata come l’Arca di Noè” ha commentato Liliana Cavani. Grazie al supporto e all’assistenza della Latina Film Commission, con il presidente Rino Piccolo, e in stretta collaborazione con l’interlocutore locale esperto in cinema, Francesco Carminati, sono state individuate le location e le professionalità del territorio per la realizzazione deIl film che verrà distribuito sul grande schermo. Ancora non si conosce la data ufficiale ma potrebbe essere a Natale prossimo o più probabilmente agli inizi del nuovo anno.

Le riprese iniziate da qualche settimana a Sabaudia continueranno fino a metà ottobre in altri zone del nostro territorio. La regista vincitrice del David di Donatello alla carriera nel 2012 ha firmato la sceneggiatura insieme a Paolo Costella e in collaborazione con lo stesso Rovelli, scienziato conosciuto per la teoria della gravità quantistica a loop, e i cui i libri sono best-seller internazionali.

La trama del film

Il film "L’ordine del tempo" inizia una sera quando un gruppo di amici di vecchia data che, come ogni anno si ritrova in una villa sul mare per festeggiare un compleanno, si rende conto che il mondo potrebbe scomparire in poche ore. Da quel momento, il tempo che li separa dalla possibile fine del mondo sembrerà scorrere diversamente, veloce ed eterno, durante una notte d’estate che cambierà le loro vite.

Grandi nomi nel cast

Grandi nomi del cinema italiano formano il cast della pellicola. Ci sono Alessandro Gassmann, Claudia Gerini, Edoardo Leo, insieme a Ksenia Rappoport, Richard Sammel, Valentina Cervi, Fabrizio Rongione, Francesca Inaudi, Angeliqa Devi, Mariana Tamayo e con la partecipazione di Angela Molina. Fanno parte del cast tecnico il direttore della fotografia Enrico Lucidi, il montatore Massimo Quaglia, lo scenografo Maurizio Sabatini, l’arredatrice Verde Visconti e il costumista Mariano Tufano. Il film è una produzione Indiana Production, Gapbusters e Vision Distribution e sarà distribuito da Vision Distribution in Italia e nel mondo.