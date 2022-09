A Sabaudia le riprese della serie tv "Il maresciallo Fenoglio"

Sabaudia come una Hollywood italiana. Dopo i diversi spot pubblicitari, i film, le numerose fiction (come ?Che Dio ci aiuti 5? in onda su Raiuno, ?#L?amore strappato?, su Canale5), ora è la volta della serie tv Rai ?Il Maresciallo Fenoglio?. Dal 5 settembre, per tre giorni, sono iniziate le riprese della serie Rai di otto puntate che andrà in onda in prima serata su Raiuno nella prossima stagione invernale e che è diretta dal regista Alessandro Casale.

Protagonisti Alessandro Boni, Andrea Brancone e Paolo Sassanelli. Clemart e Rai Fiction hanno scelto di girare alcune scene sul lungomare di Sabaudia, tra mare, dune e promontorio. Onorata l?amministrazione comunale di ospitare set cinematografici che possano fare conoscere le bellezze della città delle dune. ?Ospitare i set cinematografici è sempre entusiasmante ? commenta il sindaco Alberto Mosca - Sono convinto che televisione e cinema rappresentino un indotto economico, culturale e professionale di alto spessore. Siamo pronti ad ospitare anche nuovi registi che hanno tra le scene dei loro film anche riprese di architettura razionalista?. La trama della fiction Rai ?Il Maresciallo Fenoglio? prende spunto dai romanzi dell?ex magistrato Gianrico Carofiglio e narra le vicende del maresciallo Pietro Fenoglio, un carabiniere piemontese trapiantato a Bari che da dieci anni presta servizio al nucleo investigativo dei carabinieri. La sceneggiatura è dello stesso Carofiglio in collaborazione con Doriana Leondeff ed Oliviero ed è incentrata su avvenimenti di violenza senza precedenti che vedono insanguinare la città, creando clima di terrore attraverso numerosi attentati. Il maresciallo dovrà vedersela con la nascita di una nuova mafia locale.

La Latina Film Commission, in stretta collaborazione con il Comune di Sabaudia e il suo interlocutore locale esperto di cinema, Francesco Carminati, annuncerà a breve anche l?arrivo di altri due imminenti progetti audiovisivi di rilevanza nazionale e internazionale che hanno deciso di ambientare le proprie storie ancora a Sabaudia.