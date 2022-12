Sportello mobile del lavoro: da lunedì il camper del centro impiego a Sabaudia

Con il patrocinio del Comune arriva a Sabaudia il camper del Centro per l'impiego della Regione Lazio. Il Centro per l'impiego on tour stazionerà in Piazza del Comune dal 19 al 22 dicembre. Gli operatori della Regione saranno a disposizione dei cittadini per dare loro informazioni sui servizi per il lavoro, in particolare sul programma Gol- garanzia, occupabilità lavoratori, incrocio domanda-offerta, garanzia giovani, contratto ricollocazioni generazioni, tirocini, Eures-lavoro e studio in Europa, orientamento, servizio inserimento disabili, corsi di formazione e assistenza alla creazione di impresa.

Lo 'sportello mobile' rimarrà a disposizione da lunedì a giovedì della prossima settimana dalle 10 alle 13 mentre martedì gli operatori forniranno informazioni anche il pomeriggio dalle 14 alle 15:30.

Gol è il nuovo programma per rilanciare l'occupazione. Inserito nel Pnrr, nasce con l'obiettivo di facilitare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, incentivare l'autoimprenditorialità, attivare percorsi di formazione e aggiornamento e aiutare concretamente tutte le persone che si trovano in particolari situazioni di svantaggio. Possono accedere al programma Gol tutti i giovani under 30 che non studiano e non lavorano, le persone con disabilità, le donne in condizioni di svantaggio e tutti i lavoratori over 55, i disoccupati da almeno sei mesi e i lavoratori con minori opportunità occupazionali, come donne e giovani. Il programma è rivolto anche ai beneficiari di ammortizzatori sociali, come Dis-Coll, Naspi o in costanza di rapporto di lavoro con riduzione dell'orario, ai percettori di reddito di cittadinanza e anche ai working poor, ossia i lavoratori con reddito molto basso e a rischio povertà.