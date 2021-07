Sabaudia, scoperto un nido di tartaruga marina sulla spiaggia. Area messa in sicurezza

Dopo Terracina, anche Sabaudia: nei pressi della Bufalara questa mattina è stato scoperto un nuovo nido di una tartaruga marina. Lo stesso era accaduto già nei scorsi giorni propio sul lungomare di Terracina.

La scoperta è stata fatta dai volontari di TartaLazio, la Rete regionale del Lazio per il recupero, il soccorso, l’affidamento e la gestione delle tartarughe marine. A riferire dello straordinario evento anche la Regione Lazio con un post sulla sua pagina Facebook. “Gli esperti della rete - si legge -, assieme a personale del Parco nazionale del Circeo hanno verificato la presenza di uova. Siamo al quarto nido di tartaruga marina trovato sulle spiagge del Lazio in questa stagione, in appena due settimane”.

Il nido è stato messo in sicurezza e verrà controllato costantemente fino alla schiusa delle uova che potrebbe avvenire dopo Ferragosto. Un appello a tutti i bagnanti e in generale i fruitori del litorale “a prestare attenzione ai nidi individuati” è stato rivolto dal sindaco di Sabaudia Giada Gervasi.