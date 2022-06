10eLotto, in provincia di Latina si vince ancora: un 5 Oro da 28mila euro a segno a Sabaudia

La fortuna sorride ancora alla provincia di Latina così come al Lazio. Due vincite, per un totale di 78mila euro, sono state messe a segno nell’ultimo concorso del 10eLotto.

Una delle due è proprio nel territorio pontino a Sabaudia dove è stato centrato un 5 Oro da 28mila euro; a Roma, come riporta Agipronews, centrata invece una vincita da 50mila euro grazie a un 9 Oro.

L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 24,7 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 1,6 miliardi da inizio anno.