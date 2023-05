Gratta e Vinci: maxi vincita da 2 milioni di euro a Sabaudia

Nuova ricchissima vincita con i Gratta e Vinci, che arriva a chiudere il mese di maggio. E questa volta la notizia arriva dalla provincia di Latina, precisamente da Sabaudia, dove un fortunato cittadino ha acquistato un tagliando Gratta e Vinci della serie ‘Nuovo 50x’, dal costo di 10 euro, portando a casa la vincita massima di 2 milioni di euro.

Come riporta Agimeg, protagonista è stata la tabaccheria e ricevitoria Silvis in via Duca del Mare. La vincita ottenuta nella rivendita è la più alta della settimana in Italia.

Questo il regolamento ufficiale di come si possono vincere i premi con il Gratta e Vinci “Nuovo 50X’. ‘Se ne I TUOI NUMERI trovi, una o più volte, uno o più NUMERI VINCENTI vinci il premio o la somma dei premi corrispondenti, se trovi uno dei numeri BONUS vinci 5 o 10 volte il premio corrispondente; oppure se ne I TUOI NUMERI trovi il simbolo x5, x10, x20 o x50 vinci 5, 10, 20 o 50 volte il premio corrispondente”.

A Latina non è la prima volta che si ottiene una vincita importante al Gratta e Vinci. Ad agosto dello scorso anno, il tagliando Il Re regalò un’altra vincita da 2 milioni di euro.