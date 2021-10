A Sabaudia una giornata di prevenzione cardiologica: visite gratuite per i cittadini

L’appuntamento domenica 17 ottobre in piazza del Comune dove sosterà l’ambulatorio mobile di Latina Cuore Odv: i cittadini sottoposti ad ecodoppler gratuito per il controllo delle carotidi. Come prenotarsi

Una giornata di prevenzione cardiologica a Sabaudia dove domenica 17 ottobre sono previste visite gratuite per i cittadini. “L’Amministrazione - dichiarano dal Comune - torna a farsi promotrice di giornate dedicate alla sensibilizzazione e prevenzione su alcune patologie più diffuse, consapevole di quanto sia importante agevolare la realizzazione degli screening accorciando le distanze, sia fisiche che culturali, tra medici e cittadini”.

Domenica 17 ottobre l’attenzione sarà rivolta alla prevenzione cardiologica: dalle 8.30 alle 12.30, in piazza del Comune sosterà l’ambulatorio mobile dell’associazione Latina Cuore Odv grazie al quale sarà possibile sottoporsi gratuitamente ad un esame ecodoppler per il controllo delle carotidi. Possono sottoporsi all’esame tutti i cittadini, senza distinzione di sesso ed età; è però obbligatoria la prenotazione al numero 338-8501876: gli operatori di Latina Cuore prenderanno l’appuntamento e forniranno tutte le informazioni al riguardo.

La campagna di informazione e sensibilizzazione sarà svolta nel pieno rispetto delle prescrizioni anti-covid e con il contributo incondizionato della Eukon, ed è realizzata in occasione della Giornata Mondiale per il Cuore nell’ambito del protocollo di intesa sottoscritto dall’Amministrazione comunale di Sabaudia con l’Associazione Latina Cuore Odv, con riferimento al più ampio progetto della Città Cardioprotetta.

“Giornate come queste sono fondamentali per la prevenzione di patologie che spesso si palesano solamente a stadi ormai avanzati, con tutto ciò che ne consegue in ordine alla qualità di vita dei pazienti e anche ai costi sanitari – commenta il consigliere delegato alla Sanità, Luca Danesin – Le patologie cardiologiche sono sempre più diffuse tra la popolazione: serve prevenire e prima ancora sensibilizzare alla prevenzione così da monitorare e, laddove necessario, intervenire con una diagnosi precoce. Lo scopo di questa giornata è anche quello di aiutare a far comprendere alle persone l’importanza di controlli periodici e mirati e soprattutto di tornare a fare assiduamente la prevenzione, ultimamente trascurata a causa della pandemia da covid-19. Pertanto invito tutti a partecipare, in particolare i giovani, ricordando quanto sia importante e necessario che la prevenzione entri pienamente nella nostra cultura”.