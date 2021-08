Estate a San Felice Circeo: bus navetta serale gratuito per il centro storico

L’iniziativa, fino al 5 settembre, è volta ad alleggerire il traffico verso il borgo antico e ridurre le relative criticità che potrebbero anche costituire ostacolo al transito dei veicoli di soccorso in caso di emergenza

Un nuovo servizio è stato istituito dall’Amministrazione di San Felice Circeo per questa estate. Dal 14 agosto e fino al 5 settembre, infatti,il Comune ha attivato una linea straordinaria serale gratuita di bus navetta che tutte le sere dalle ore 21 alle ore 01:30 collegherà la parte "bassa" del paese con il centro storico, mediante parcheggio di scambio nell’area di sosta di Colonia Elena (Via G. Leopardi, angolo Via Terracina).

“Il potenziamento del servizio pubblico di trasporto locale - spiegano dal Comune - servirà ad alleggerire il traffico verso il borgo antico e ridurre le relative criticità che, tra le altre cose, potrebbero costituire ostacolo al transito dei veicoli di soccorso, in caso di emergenza, e avere importanti ripercussioni sulla sicurezza dei pedoni e quella stradale. Pertanto, si invitano i cittadini a limitare l’uso delle autovetture per raggiungere il centro storico di San Felice nelle ore serali, quelle di maggior affluenza, preferendo il servizio di trasporto pubblico locale, evitando così congestionamenti del traffico nelle prossimità del borgo”.