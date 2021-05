Resti dell’uomo di Neanderthal a San Felice Circeo, Medici: “Scoperta eccezionale”

L’intervento del presidente della Provincia dopo lo straordinario rinvenimento nella Grotta Guattari : “Un orgoglio e un motivo in più per visitare il territorio pontino”

“Una scoperta eccezionale e un motivo in più per visitare il territorio pontino”: queste le parole del presidente della Provincia Carlo Medici dopo il rinvenimento di reperti fossili attribuibili a 9 individui di uomo di Neanderthal nella Grotta Guattari a San Felice Circeo nel corso delle ricerche avviate nel 2019 dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Frosinone e Latina in collaborazione con l'Università degli studi di Roma Tor Vergata, iniziate nell'ottobre del 2019.

“Il ritrovamento di nuovi reperti archeologici riconducibili a nove individui dell’uomo di Neanderthal risalenti i 50mila e i 100mila anni fa, venuti alla luce in una grotta a San Felice Circeo rappresenta una scoperta straordinaria a livello mondiale che ha acceso i riflettori sul territorio della provincia di Latina” ha detto Medici

“Ottanta anni dopo la scoperta di Grotta Guattari, il sito archeologico si arricchisce di nuovi tesori che ci aiutano nello studio della storia sul popolamento dell’Italia. Si tratta di un evento eccezionale – prosegue il presidente della Provincia - sia per la qualità che per la quantità del materiale archeologico ritrovato, grazie al lavoro degli esperti della Sovrintendenza di Latina e Frosinone in collaborazione con università e altri enti sul quale gli studiosi di tutto il mondo potranno effettuare ulteriori ricerche: ora si lavora infatti per ricostruire il quadro paleoecologico della pianura Pontina tra i 125mila e i circa 50mila anni fa. Per questa provincia un motivo di orgoglio e soprattutto in prospettiva un richiamo per appassionati e studiosi a visitare il nostro territorio quando i reperti, che ora sono stati portati a Roma per essere analizzati, torneranno qui”.