A San Felice Circeo la selezione per “Miss Mamma Italiana 2024”

San Felice Circeo. Proseguono in tutta Italia le selezioni per “Miss Mamma Italiana 2024”, concorso nazionale di bellezza e simpatia giunto quest’anno alla sua 31° edizione, curato dalla Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti (ideatore e Patron del concorso) e riservato a tutte le mamme aventi un’età tra i 25 ed i 45 anni, con fascia “Gold” per le mamme dai 46 ai 55 anni e fascia “Evergreen” per le mamme con più di 56 anni.

“Miss Mamma Italiana” sostiene “Arianne” Associazione Onlus per la lotta all’Endometriosi, una malattia cronica, progressiva ed invalidante, ancora poco conosciuta, che in Italia colpisce quasi 4 milioni di donne fin dall'adolescenza e che, per questo motivo, deve essere ben conosciuta per permettere un'attivazione spontanea in caso di sintomi sospetti.

Lo scorso fine settimana, in Piazza Giardino Vigna la Corte a San Felice Circeo, si è svolta una selezione valevole per l’elezione di “Miss Mamma Italiana 2024”. Le mamme partecipanti, oltre a sfilare in passerella con abiti eleganti, hanno sostenuto una prova di abilità (come cantare, ballare, illustrare ricette gastronomiche, cimentarsi in esercizi ginnici ed in prove creative ed artistiche), che rappresentasse la loro personalità.

La giuria, presieduta dall’Assessore Comunale Fabio Beccari, ha proclamato vincitrice della selezione NATASCIA SIRIZZOTTI, 42 anni, casalinga, di Arpino (FR), mamma di Nicholas di 7 anni; la fascia “Miss Mamma Italiana GOLD” (riservata alle mamme dai 46 ai 55 anni), è andata a MIRYAM PIGOLOTTI, 55 anni, coach di pallavolo, di Roma, mamma di Alessia e Luca, di 30 e 26 anni; mentre DORIANA CIAMPRICOTTI, 61 anni, oss, di Velletri (RM), mamma di Ambra ed Ilaria, di 39 e 36 anni, si è aggiudicata la fascia “Miss Mamma Italiana EVERGREEN” (riservata alle mamme con più di 56 anni).

Le premiazioni finali sono state effettuate oltre che dal Presidente e dai componenti di Giuria, dal Sindaco della Città di San Felice Circeo Monia Di Cosimo e dall’Assessore alla Scuola Regione Lazio dottor Giuseppe Schiboni.

L’evento è stato presentato da PAOLO TETI Patron del concorso e da DANIELA GAETANI di Sora (FR), vincitrice del titolo nazionale “Miss Mamma Italiana in Gambe 2021”.

Ospite d’Onore, la romana ANNA MARIA AMODIO “Miss Mamma Italiana Evergreen 2023”.

Le mamme interessate a partecipare (le iscrizioni sono gratuite), possono contattare la Te.Ma Spettacoli al numero 0541 344300 oppure consultare il sito www.missmammaitaliana.it

Nella foto : da sinistra, Miryam Pigolotti (vincitrice di selezione categoria “Gold”); Paolo Teti; Natascia Sirizzotti (vincitrice di selezione categoria “Miss Mamma Italiana”); Daniela Gaetani e Doriana Ciampricotti (vincitrice di selezione categoria “Evergreen”).