Osteopatia e bellezza a Sanremo con Sandra Tosi

Il meglio del benessere è sceso in campo per alleviare le tensioni e lo stress della settimana più intensa e adrenalinica dell’anno: quella sanremese in una delle strutture più belle della città dei fiori. Un team incredibile di professionisti e di medici specializzati di fama internazionale a disposizione di artisti, cantanti, addetti ai lavori, giornalisti e personaggi dello spettacolo in un contesto da sogno, quello della spa più ambita di tutta la Costa Azzurra: la Somnia Aura Spa.

La dottoressa Sandra Tosi, osteopata di esperienza ventennale proveniente da Nettuno ha potuto mostrare sul campo agli allievi del Master Massaggiatore dello spettacolo e dei grandi eventi l’importanza dell’osteopatia nella cura della bellezza e della salute del corpo. Molti gli artisti che la sono venuta a trovare per una consulenza specialistica, in primis la splendida Madrina del Festival Dei Sogni la Miss Italia in carica Francesca Bergesio, che è restata ammaliata dalla presentazione dei benefici dell’osteopatia. A seguire tra i tanti nomi spicca quello della meravigliosa Nina Rima attrice, modella e influencer che da sempre punta all'inclusione e all'accettazione delle diversità, attualmente nel cast di una nota serie tv di Canale 5. Una bellezza moderna, inclusiva, dal forte impatto emotivo, la testimonial perfetta per questo binomio vincente “osteopatia e bellezza” chiave dell’attività sanremese della dottoressa Tosi.

La sua presenza nella città festivaliera è una grande novità per tutto il settore benessere, non più solo massaggiatori o operatori olistici al servizio del festival, ma un osteopata di incredibile e indiscussa professionalità che porta sul campo la sua ventennale conoscenza della materia: l’Osteopatia. Da anni la Dott.ssa Tosi porta avanti questo messaggio di cura a 360°, in tutti i suoi corsi di specializzazione dove è una docente apprezzata e presso il suo centro l’Atman Medical, un polispecialistico che ospita professionisti selezionati in grado di prendersi cura del paziente in toto. SANDRA TOSI Questo è quello che la Dott.ssa Tosi ha fatto a Sanremo per i graditi ospiti che sono venuti a trovarla nella meravigliosa luxury spa. Questo è quello che la Dott.ssa Tosi continuerà a fare nella sua città Nettuno e ovunque si vorrà portare avanti un messaggio di benessere più completo e funzionale alla salute del corpo.