La guerra contro l’amianto approda al Festival, l’avvocato Bonanni ospite di ‘Casa Sanremo’

Si è parlato di amianto e delle vittime che provoca a “Casa Sanremo” il format di hospitality della Rai che si svolge a Sanremo in contemporanea con il Festival della canzone italiana per celebrare la cultura, il lifestyle, l’immagine dell’Italia attraverso le sue imprese e territori.

Nella puntata di ieri sera del salotto ideato e condotto da Massimo Lucidi su “Storie di resilienza del merito e del talento”, uno dei protagonisti è stato l’avvocato pontino Ezio Bonanni, presidente dell’Osservatorio Nazionale Amianto (Ona) , il cui intervento ha puntato a sensibilizzare cittadini e istituzioni sul triste fenomeno dell’amianto che, purtroppo, ancora nel 2021 ha registrato altre 7mila vittime. "Non possiamo dimenticare – sottolinea Bonanni che da 25 anni si occupa di difendere le vittime dell’amianto – che è in corso una strage sui luoghi di lavoro, un numero di morti inaccettabili. Occorre la bonifica dell’amianto (che ancora nel 2021 ha provocato 7mila morti) e maggiore attenzione per la sicurezza dei luoghi di lavoro".

“La nostra battaglia – ha spiegato ancora il legale - è per la vita. E questa battaglia va combattuta anche in Tribunale, per tutelare le persone che soffrono e per evitare che altri perdano figli, mariti, persone care, a causa di sostanze cancerogene, come l’amianto e altri agenti inquinanti”.

Un impegno a 360º, quello dell’avvocato Bonanni, a favore di un ambiente salubre, che gli è valsa la candidatura alla nona edizione del Premio Eccellenza italiana.